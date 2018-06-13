محمد بن زايد يستقبل هادي في أبوظبي

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأجريا مباحثات لاحتواء توتر في العلاقات بين الإمارات والحكومة اليمنية.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لاستعادة باقي المناطق اليمنية التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين.

وأشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة السعودية ومساهمات الإمارات في مساندة الحكومة اليمنية، مثمنا في الوقت ذاته جهود أبوظبي ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.

من جانبه، أكد ولي عهد أبو ظبي على موقف الإمارات الأخوي مع اليمن قيادة وشعبا ودعم جهود هادي لتحقيق أهداف التحالف العربي في استعادة اليمن من قبضة الحوثيين.

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وجاء اللقاء بعد توتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، على خلفية إرسال الإمارات قوة عسكرية إلى جزيرة سقطرى سيطرت بعدها على المرافق السيادية أثناء تواجد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر.

وانتهت أزمة سقطرى بتدخل من السعودية، التي تتزعم التحالف العربي، حيث دفعت بقوات سعودية تسلمت المرافق السيادية في سقطرى من القوة الإماراتية التي غادرت بعد ذلك.

المصدر: وكالات