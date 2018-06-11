وزير الخارجية الإماراتي يلتقي الرئيس اليمني

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، لاحتواء التوتر في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكال أنباء الأناضول التركية عن مصدر حكومي يمني قوله إن هادي استقبل في مقر إقامته بمكة المكرمة الوزير الإماراتي وناقش معه الأوضاع في اليمن.

من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، اللقاء بـ"الأخوي والمثمر"، مضيفا في تغريده على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن اللقاء "يعبر عن عمق العلاقه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين التي أساسها الهوية الواحدة والمصير المشترك".

ولم يكشف الوزير عن تفاصيل اللقاء.



ويأتي اللقاء بعد توتر طويل بين الحكومة اليمنية والإمارات، على خلفية إرسال الإمارات قوة عسكرية إلى جزيرة سقطرى سيطرت على المرافق السيادية أثناء تواجد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر.



وانتهت أزمة سقطرى بتدخل من السعودية، التي تتزعم التحالف العربي، حيث دفعت بقوات سعودية تسلمت المرافق السيادية بالجزيرة من القوة الإماراتية التي غادرت بعد ذلك.

المصدر: الأناضول