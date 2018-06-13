التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه المملكة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الصاروخ أطلق فجر الأربعاء في تمام الساعة 03:46 من داخل مدينة صعدة باتجاه مدينة جازان.

قياده القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في #اليمن ": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإتجاه المملكة.https://t.co/3s67MCuIsp#واس — واس (@spagov) ١٣ يونيو ٢٠١٨

وقال المالكي إن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان واعترضته قوات الدفاع المدني ودمرته دون وقوع أي خسائر"، وذكر أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي على ميناء جازان

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من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إطلاقها صاروخا باليستيا على مدينة الفيصل العسكرية في مدينة جازان.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في "القوة الصاروخية" للجماعة قوله، إن الصاروخ محلي الصنع من طراز "بدر1" باليستي، وأطلق تجاه مدينة الفيصل العسكرية في منطقة أبو عريش، بعد ساعات من إطلاق صاروخ مماثل على المدينة الصناعية في جيزان.

المصدر: وكالات