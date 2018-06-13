غارة للتحالف العربي على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة

شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية غارة على مديرية الجراحي في محافظة الحديدة اليمنية، تزامنا مع عملية يقوم بها التحالف لاستعاده المدينة.

ونقلت وكالة "سبأ" الموالية للحوثيين عن مصدر أمني في المحافظة قوله إن طيران التحالف شن غارة على إحدى المزارع بمديرية الجراحي خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.

وتشن قوات يمنية موالية للرئيس هادي تساندها قوات إماراتية في الحديدة، اليوم معركة لاستعادة ميناء المدينة على البحر الأحمر والذي يستقبل معظم الإمدادات الإنسانية لليمن.

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ونقلت وكالة "وام" الإماراتية أن "قوات كبيرة من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية وصلت إلى مشارف المدينة معززة بأسلحة متطورة، لبدء معركة الحسم لدحر الحوثيين والمخطط الانقلابي في اليمن".

وأوضحت أن القوات اليمنية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الحديدة حيث انتشرت وتمركزت على مشارف المدينة تأهبا لمعركة كبرى لاستعادتها، مشيرة إلى أن التكتيك العسكري للمعركة يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية للمدينة بما يضمن تحريرها دون وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

المصدر: وكالات