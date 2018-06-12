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تسجيل رقم قياسي جديد في السعودية

أخبار العالم العربي

تسجيل رقم قياسي جديد في السعودية
AHMAD GHARABL
الكعبة الشريفة في مكة المكرمة في السعودية
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نشرت وسائل الإعلام السعودية صورا بيّنت الجهود التي تبذلها الرياض لتوفير المناخ المناسب لزوار بيت الله الحرام وخدمة ضيوفه.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن الفرق المسؤولة عن نظافة الحرم المكي سجلت رقما قياسيا في غسل المطاف الشريف.

وأكدت أن عمال النظافة تمكنوا خلال 9 دقائق و47 ثانية فقط، من غسل المطاف ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، لكي يفسحوا المجال لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم.

المصدر: سبق 

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