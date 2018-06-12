تسجيل رقم قياسي جديد في السعودية

نشرت وسائل الإعلام السعودية صورا بيّنت الجهود التي تبذلها الرياض لتوفير المناخ المناسب لزوار بيت الله الحرام وخدمة ضيوفه.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن الفرق المسؤولة عن نظافة الحرم المكي سجلت رقما قياسيا في غسل المطاف الشريف.

خلال 9 دقائق و47 ثانية فقط.. فرق النظافة في #الحرم المكي تسجل رقمًا قياسيًا في غسل المطاف ليلة 27. pic.twitter.com/fzuDnLcRc6 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 12 июня 2018 г.

وأكدت أن عمال النظافة تمكنوا خلال 9 دقائق و47 ثانية فقط، من غسل المطاف ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، لكي يفسحوا المجال لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم.

المصدر: سبق