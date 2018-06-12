قرقاش: المهلة المتاحة لإقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

كشف وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن المهلة المتاحة للأمم المتحدة لإقناع جماعة الحوثي بإخلاء ميناء الحديدة اليمني تنتهي ليل الثلاثاء.

وفي حديث لصحيفة"لو فيغارو" الفرنسية قال قرقاش: "أمهلنا مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتين غريفيث 48 ساعة لإقناع الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة وننتظر رده. مهلة الثماني والأربعين ساعة تنتهي خلال ليل الثلاثاء والأربعاء".

من جهة أخرى طالب وزير الشؤون الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإخلاء ميناء الحديدة اليمني، بينما تتحدث الأنباء عن استعداد قوات التحالف العربي للهجوم على الميناء.

وكتب قرقاش بالإنكليزية على تويتر: "على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين لإخلاء الحديدة وترك الميناء سليما.. استخدامهم للألغام الأرضية والبحرية يدل على عدم اكتراثهم القاسي والعنيف لحياة اليمنيين".

The international community must pressure the Houthis to evacuate Hodeida & leave the port intact. Their use of land & sea mines shows a cruel & callous disregard for Yemeni lives. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 12, 2018

وأضاف: "احتلال الحوثيين غير القانوني للحديدة في الوقت الحالي يطيل أمد حرب اليمن. تحرير المدينة والميناء سيوجد واقعا جديدا ويأتي بالحوثيين إلى المفاوضات".

واعتبر أنه "لا يمكن للحوثيين احتجاز الحديدة لتمويل حربهم وتحويل تدفق المساعدات الإنسانية، فيما اعتداؤهم مستمر على الشعب اليمني لفترة طويلة".

المصدر: وكالات