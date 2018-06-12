أيدي كوهين: إسرائيل أم الدنيا!

من فضلك اترك مصر و شأنها و ان كنا تراجعنا بعض الوقت لأسباب معروفة، لكن لا تنسى أبدا أن مصر كانت ملاذ بنى إسرائيل وقت المجاعة و الخطر و كانت مصر دولة منظمة لها شأن عظيم، و لا تنسى أيضاً أنها كانت أرض عبودية لكم، أجبنى إن كان عندك رد من هى أم الدنيا؟

مصرى و أفتخر 🇾🇪