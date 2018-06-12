 
مباشر

أيدي كوهين: إسرائيل أم الدنيا!

أخبار العالم العربي

أيدي كوهين: إسرائيل أم الدنيا!
AP
علم مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd0r

أثار أيدي كوهين الإعلامي الإسرائيلي والباحث في مركز "بيغين - السادات"، جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب تغريدة استفزازية عن مصر.

وكتب أيدي كوهين على تويتر: "تحية لإسرائيل أم الدنيا"، وذلك بعد تقرير إسرائيلي يتحدث عن تصدر إسرائيل ترتيب جامعات الشرق الأوسط.

وأثارت التدوينة غضب وسائل الإعلام المصرية، حيث اعتبرت جريدة فيتو المصرية أن الإعلامي الإسرائيلي تطاول على مصر.

وجاءت ردود فعل نشطاء موقع "تويتر"، غاضبة بشكل كبير، حيث أعلنوا عن رفضهم الكبير لكلمات الإعلامي الإسرائيلي.

المصدر: RT + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عاجل.. احتجاز رهائن في باريس