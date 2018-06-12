أيدي كوهين: إسرائيل أم الدنيا!
أثار أيدي كوهين الإعلامي الإسرائيلي والباحث في مركز "بيغين - السادات"، جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب تغريدة استفزازية عن مصر.
وكتب أيدي كوهين على تويتر: "تحية لإسرائيل أم الدنيا"، وذلك بعد تقرير إسرائيلي يتحدث عن تصدر إسرائيل ترتيب جامعات الشرق الأوسط.
تحية لاسرائيل ام الدنيا (وليس مصر) https://t.co/4vUatYnegz— ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) 11 июня 2018 г.
وأثارت التدوينة غضب وسائل الإعلام المصرية، حيث اعتبرت جريدة فيتو المصرية أن الإعلامي الإسرائيلي تطاول على مصر.
ما بلاش تجيب سيرة #مصر دلوقتي— Osama El-Hawary (@OsElHawary) 11 июня 2018 г.
لان يومكم معاها جاي قريب بــإذن الله
وجاءت ردود فعل نشطاء موقع "تويتر"، غاضبة بشكل كبير، حيث أعلنوا عن رفضهم الكبير لكلمات الإعلامي الإسرائيلي.
من فضلك اترك مصر و شأنها و ان كنا تراجعنا بعض الوقت لأسباب معروفة، لكن لا تنسى أبدا أن مصر كانت ملاذ بنى إسرائيل وقت المجاعة و الخطر و كانت مصر دولة منظمة لها شأن عظيم، و لا تنسى أيضاً أنها كانت أرض عبودية لكم، أجبنى إن كان عندك رد من هى أم الدنيا؟— william ramzy gergis (@louma1969) 12 июня 2018 г.
مصرى و أفتخر 🇾🇪
المصدر: RT + تويتر