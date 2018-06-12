 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يحول منزلا فلسطينيا إلى ثكنة بعد فشل المستوطنين في الاستيلاء عليه

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يحول منزلا فلسطينيا إلى ثكنة بعد فشل المستوطنين في الاستيلاء عليه
Reuters Goran Tomasevic
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kczx

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتحويل الجيش الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية إلى ثكنة، بعد فشل مستوطنين في الاستيلاء عليه ومحال تجارية مجاورة.

ونقلت الوكالة عن أحد مالكي المبنى رفيق القدسي، قوله إن "المستوطنين حاولوا الاستيلاء على المنزل برفع العلم الإسرائيلي عليه مرتين، لكننا قمنا بإنزاله في المرتين".

وأضاف القدسي: "نحن كأصحاب للمنزل، مستمرون في إجراءاتنا القانونية للحفاظ على أملاكنا التي يمنع علينا دخولها".

إقرأ المزيد
مستوطنون يعتدون على قرية فلسطينية في نابلس

وقال: "تم إبلاغنا اليوم من قبل الارتباط الفلسطيني، بأن جيش الاحتلال ألمح بأنه سيحول منزلنا إلى ثكنة عسكرية ضمن تدريب يقوم به في المنطقة، وسيتم إخلاؤه بعد انتهاء التدريبات".

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيم يغادر سنغافورة بعد قمة تاريخية مع ترامب