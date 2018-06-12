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جنبلاط يقرر مغادرة لبنان "في الوقت الضائع"

أخبار العالم العربي

جنبلاط يقرر مغادرة لبنان
AFP ALAIN JOCARD
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط (صورة أرشيفية)
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صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط برغبته في قضاء بعض الوقت في شمال أوروبا "بما أن هناك بعضا من الوقت الضائع"، حسب تعبيره.

وكتب جنبلاط في تغريدة له اليوم الثلاثاء: "أريد السفر بعيدا عن الخلطة الوزارية"، التي يشهدها لبنان حاليا.

ولم يحدد جنبلاط وجهته، لكن تغريدته قد تكون إشارة ضمنية إلى روسيا التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل.

المصدر: حساب وليد جنبلاط على توتر

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