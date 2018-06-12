جنبلاط يقرر مغادرة لبنان "في الوقت الضائع"

صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط برغبته في قضاء بعض الوقت في شمال أوروبا "بما أن هناك بعضا من الوقت الضائع"، حسب تعبيره.

وكتب جنبلاط في تغريدة له اليوم الثلاثاء: "أريد السفر بعيدا عن الخلطة الوزارية"، التي يشهدها لبنان حاليا.

في الوقت الحاضر وبما ان هناك بعضا من الوقت الضائع وبعيدا عن الخلطة الوزارية فلقد قررت قضاء بعض الوقت في رحاب شمال اوروبا .😳☔️👨‍✈️🛫⛵️⛰هنا مناظر طبيعية وهناك كرة دائرية تتقاذفها الارجل وتقوم الجماهير ولا تقعد .وان في الخلق شؤون وشجون ⚽️🥅💰💴 pic.twitter.com/f9tB5lRBKk — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 12, 2018

ولم يحدد جنبلاط وجهته، لكن تغريدته قد تكون إشارة ضمنية إلى روسيا التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل.

المصدر: حساب وليد جنبلاط على توتر