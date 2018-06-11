350 ألف مصلي يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

توافد عشرات آلاف الفلسطينيين المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس لإحياء ليلة القدر "ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان".

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، إن كافة موظفي دائرة الأوقاف "يعملون كخلية النحل لخدمة وراحة المصلين الوافدين إلى الأقصى في ليلة القدر، وذلك بالتعاون مع لجان الكشافة والنظام والمتطوعين، حيث من المتوقع أن يصل الأقصى عشرات الآلاف من المسلمين من كافة المناطق لأداء الصلوات المفروضة والاعتكاف فيه حتى فجر يوم غدٍ، مضيفا أن المصلين بدأوا منذ ساعات الصباح بالتوافد إلى المسجد".

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وأكد أن الدائرة أعدت برامج دينية لهذا اليوم "وهي ستكون الدروس الدينية اليومية منذ صلاة الظهر حتى بعد صلاة التراويح، وستقام صلاة قيام الليل ما بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف وتستمر لمدة ساعة، ثم التحضر للسحور وصلاة الفجر".

ولفت الشيخ أن بين المعتكفين في المسجد الأقصى مصلون من دول عربية وإسلامية.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها ستقوم بإغلاق عدة شوارع وطرقات في مدينة القدس المؤدية الى المسجد الأقصى المبارك، بدءا من ظهر يوم الاثنين، فيما أغلقت حاجز قلنديا أمام المركبات ويقتصر عبوره على حركة المشاة فقط، كما أغلقت حاجز بيت لحم، وكذلك بدأت عناصر الشرطة الإسرائيلية بالانتشار في شوارع القدس وطرقاتها والبلدة القديمة.

المصدر: وكالات