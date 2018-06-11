الأمم المتحدة: مليون نازح سوري في 2018

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء الأزمة قبل 7 سنوات.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا بانوس مومتزيس: "نشهد نزوحا داخليا كثيفا في سوريا، حيث نزح بين يناير وأبريل 920 ألف سوري عن مناطقهم، في أكبر موجة نزوح في أمد قصير".

وقال مومتزيس: "ربما لم نر بعد الجزء الأسوأ من الأزمة في سوريا"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ترسم حاليا سلسلة خطط طوارئ لمواجهة احتمال احتدام الوضع الإنساني في سوريا.

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة في حالة تأهب قصوى وأن الاستجابة الإنسانية على الأرض بلغت نقطة مفصلية، ويتم خلالها تسخير كل الجهود المتاحة، حتى باتت مخازن الجهات الإغاثية الدولية فارغة".

المصدر: رويترز