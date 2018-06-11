الصدر يدق ناقوس الخطر!

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى محمد الصدر في رسالة وجهها للعراقيين، من خطورة الوضع في العراق ومن "بداية حرب أهلية"، مؤكدا أن المناصب أهون لديه من "عفطة عنز".

ونشر مكتب الصدر الرسالة التي وجهها لأتباعه وللعراقيين عموما، يطلب فيها منهم الوحدة والتكاتف تجنبا لحرب أهلية قد تفتك بالعراق.

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وكتب الصدر في رسالته أيضا أنه لن يبيع الوطن من أجل المقاعد ولن يبيع الشعب من أجل السلطة، "فالعراق يهمني وأما المناصب فهي عندي أهون من عفطة عنز".

وتهدد الفوضى العراق بعد اتهامات بعمليات تزوير طالت بعض المراكز الانتخابية وقرار بإعادة فرز الأصوات فيها يدويا.

وكان حريق اندلع أمس الأحد داخل مخزن أتى على أوراق الاقتراع في الرصافة ببغداد، بعد إقرار البرلمان الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد، ونص القانون على تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين للإشراف على الفرز.

المصدر: وكالات