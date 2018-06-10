الداخلية العراقية: اندلاع حريق بمخازن مفوضية الانتخابات في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد.

وكشفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، أن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في العاصمة استهدف مخازن وزارة التجارة التي قامت المفوضية بتأجيرها لوضع صناديق الاقتراع داخلها، مشيرة إلى أن تلك الصناديق احترقت بالكامل.

حريق في المفوضية بالرصافة pic.twitter.com/GOneZQqyoI — عبدالسميع السامرائي (@samea56419141) June 10, 2018

ويأتي هذا الحريق عقب مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وأقر البرلمان الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين للإشراف على ذلك.

المصدر: وكالات