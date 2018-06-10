الجبوري: حريق مخازن المفوضية في بغداد متعمد وينبغي إعادة الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة "فعل متعمد وجريمة مخطط لها"، داعيا إلى إعادة الانتخابات التشريعية النيابية.

وقال: "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هي فعل متعمد وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير لإرادته واختياره".

ودعا في هذا الصدد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام إلى "متابعة تفاصيل الأمر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد".

وكان حريق كبير أتى على مخازن لصناديق الاقتراع التابعة للمفوضية المستقلة للانتخابات، والواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد الأحد، بعد أيام من قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم بحصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي.

المصدر: وكالات