معصوم يجتمع مع قادة الكتل السياسية لبحث الانتخابات العراقية

اجتمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد اليوم مع عدد من قادة الكتل والأحزاب السياسية بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبي رئيس المجلس لبحث ظروف ونتائج الانتخابات الأخيرة.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، أن الاجتماع شمل نقاشات صريحة شملت التعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات.

وأضاف المكتب أن معظم الحاضرين أكدوا على "أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أي تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري".

المصدر: RT