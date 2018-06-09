بالصور.. رئيس الإمارات يستقبل في فرنسا وفدا من بلاده

استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية وفدا ضم عددا من وجهاء وأعيان الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أعضاء الوفد قدموا التهاني لرئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية، باستثناء ظهوره في يونيو عام 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في يناير الماضي، وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته.

ويتولى خليفة رئاسة دولة الإمارات، منذ نوفمبر عام 2004.

المصدر: وكالات