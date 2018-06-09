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النائب العراقي مشعان الجبوري يثير الجدل بقصره الدمشقي الفخم

أخبار العالم العربي

النائب العراقي مشعان الجبوري يثير الجدل بقصره الدمشقي الفخم
facebook.com/mashaanaljabouri
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أثار النائب العراقي مشعان الجبوري جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره صورا تبين فخامة القصر الذي تعيش فيه عائلته في العاصمة السورية دمشق.

وقال الجبوري في تعليق أرفقه بالصور التي نشرها مؤخرا: "نشرت صورا تظهر حياتي اليومية بدون رتوش"، مضيفا أن القصر الذي يعيش فيه مع أسرته يقع في شارع السفراء في دمشق ويتربع على عشرة الآف متر مربع ويضم "مسبحين وبحيرة لأسماك الزينة وحدائق غنّاء".

المصدر: وكالات

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