حرس الحدود السعودي يكذب ادعاءات أحد أفراده السابقين بالإجحاف بحقه

أكد المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، أن الفيديو الذي ظهر فيه أحد الجنود المصابين، مدعيا عدم استلامه المستحقات الواجبة له حسب القانون، "عار عن الصحة".

وقال العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي: "الادعاء غير صحيح، كون المواطن الذي ظهر في الفيديو لم يشارك بعمليات عاصفة الحزم، وكان أحد منتسبينا وأنهيت خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1/ 7/ 1425هـ، وذلك قبل بدء العمليات".

وأضاف الحربي أن "المدعي تعرض لإصابة عمل أثناء فترة خدمته وحصل على كافة حقوقه والتعويضات التي كفلها له القانون".

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود، حرص الهيئة على ضمان حقوق جميع منتسبيها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، أثناء أداء الخدمة أو متقاعدين.

وشدد الحربي على أن هيئة حرس الحدود ستلاحق قانونيا كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولاسيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: الرياض