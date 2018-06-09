مسؤول مصري يبرئ سد النهضة من عجز البلاد المائي

ذكّر رئيس قطاع الري في مصر عبد اللطيف خالد بأن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك لا يكمن في سد النهضة وآثاره.

وأضاف أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 92% ولديها شبكة مجاري مائية كبيرة حيث تبلغ أطوال الترع والمصارف فيها 55 ألف كيلو متر.

وأشار خالد إلى أن حصة مصر المائية لا تزال 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959 فيما كان عدد السكان آنذاك حوالي 25 مليون نسمة، ونصيب الفرد من المياه زاد عن 2000 متر مكعب.

وأضاف أنه عندما بلغ عدد السكان في آخر إحصاء 104 ملايين نسمة، انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، في حين أن خط الفقر المائي العالمي محدد بـ1000 متر مكعب للفرد.

وأوضح خالد أن مصر استغلت فترة الوفرة المائية وأنشأت ترعة الرياح الناصري وترعة النصر والبستان وترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية من 4 ملايين فدان إلى حوالي 9 ملايين فدان.

المصدر: "اليوم السابع"