الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش أوضاع غزة الأربعاء المقبل

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن جلسة طارئة حول غزة ستعقد يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب من الدول العربية.

وصرح دبلوماسيون أن من المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين إسرائيل ضمنيا، وقالوا: "سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال عملية التصويت".

وأشار الدبلوماسيون إلى أنّ عقد الاجتماع الطارئ للجمعية العامة الأسبوع المقبل جاء بمبادرة من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وحسب وكالة "أ ف ب"، حاولت دول أوروبية عدّة إقناع الفلسطينيين والدول العربية بعدم المطالبة بإجراء تصويت في الجمعية العامة بعد الفيتو الأمريكي الأسبوع الماضي.

من جهته انتقد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون الدعوة إلى تلك الجلسة، قائلا: "من المؤسف أنه بدلا من إدانة إرهابيي (حركة) حماس، فإن بعض الدول تسعى إلى تلبية احتياجاتها السياسية الداخلية من خلال تشويه سمعة إسرائيل في الأمم المتحدة".

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ولم يتضح حتى الآن شكل الحماية الدولية التي يُطالب بها الفلسطينيون في قطاع غزة، وما إذا كان الأمر يتعلّق بمراقبين أو بقوّة لحفظ السلام. وقد توجهت البلدان العربية في الآونة الأخيرة بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل أن يُقدّم مقترحات في هذا الشأن، لكن غوتيريش بحسب خبراء يحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإنّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة.

وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاق تظاهرات على طول السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي.

المصدر: وكالات