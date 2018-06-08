إصابة شاب فلسطيني بقنبلة غاز إسرائيلية في الوجه مباشرة

أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بإصابة شاب بصورة بشعة، بعد تلقيه قنبلة غاز في وجهه، أطلقها جنود إسرائيليون على المشاركين في "مليونية القدس" ضمن "مسيرات العودة الكبرى" في قطاع غزة.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "معا" أن الشاب الفلسطيني، أصيب بقنبلة الغاز في شرقي مدينة خان يونس، وأنه تعرض لجروح واختناق شديد إثر الإصابة.

وانطلقت اليوم مسيرات بمشاركة آلاف الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة صوب المناطق الحدودية شرقي غزة، ضمن فعاليات "مليونيه القدس" في ذكرى نكسة حزيران.

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وذكرت وكالة "وفا" أن 15 مواطنا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي الحي، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي.

Reuters Ibraheem Abu Mustafa

المصدر: وكالات