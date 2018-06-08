4 قتلى و525 مصابا بالرصاص الحي والغاز الإسرائيلي في غزة

قتل 4 فلسطينين وأصيب 525 آخرون بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات بين مشاركين في مسيرات العودة والجيش الإسرائيلي شرقي غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة قولها إن بين المصابين 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، منهم المصور الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية محمد البابا الذي أصيب بالرصاص في قدمه اليمنى، وخمسة وصفت حالاتهم بالخطيرة جدا.

وقالت الوكالة إن بين المصابين طفلا أصيب بالرصاص الحي في بطنه شرق مدينة رفح، وشابا أصيب بقنبلة غاز معدنية في وجهه بشكل مباشر شرق خان يونس، فيما أصيب المئات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي بكثافة على الحشود المشاركة في المسيرات.

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ووفقا للوكالة، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي عربات الإسعاف بقنابل الغاز بشكل مباشر شرق خان يونس، ما تسبب بأضرار لحقت بإحداها تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرات بمشاركة آلاف الفلسطينيين بعيد صلاة الجمعة صوب المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة، ضمن فعاليات "مليونيه القدس" في ذكرى نكسة حزيران.

وأقدم الجيش الإسرائيلي شرقي رفح جنوب قطاع غزة صباح الجمعة، على إحراق خيام المعتصمين في مخيم العودة، وإطارات السيارات التي يشعلها الفلسطينيون في مسيرات الاحتجاج.

وقالت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، إن إقدام إسرائيل على حرق الخيام وإطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج يعتبر "دليلا على تخبطها وخوفها من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم في مليونيه القدس".

وأكدت الهيئة أن مسيرة العودة ستستمر بالرغم من الممارسات الإسرائيلية، وحثت الشعب الفلسطيني على "النزول والمشاركة القوية في "مليونية القدس" بعد صلاة الجمعة وتحدي الاحتلال الغاشم".

من جانبه، أفاد مراسلنا باندلاع حريق بأحراش إسرائيلية شرق حي النهة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بفعل بالونات حارقة.

الفلسطينيون يتوافدون لإحياء "مليونيه القدس"

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد تجاه خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استعدادا للمشاركة بالمليونية، وفي بلدة خزاعة بدأ الشبان بإشعال عشرات الإطارات المطاطية شرق خان يونس جنوب القطاع حيث قابلتهم القوات الإسرائيلية بإطلاق كثيف لقنابل الغاز.

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وزارة الصحة الفلسطينية ترفع درجة الجهوزية في يوم "مليونية القدس"

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفعها درجة الجهوزية والاستعداد في نقاطها الطبية ومستشفياتها، تزامنا مع توافد الفلسطينيين لإحياء جمعة "مليونية القدس" شرق القطاع.

المصدر: وكالات