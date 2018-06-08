قبيل انطلاق "مليونية القدس" إسرائيل تحرق الخيام والإطارات شرق رفح

أقدم الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة على حرق خيام بمخيم العودة، وإطارات سيارات يستخدمها الشبان الفلسطينيون في مسيرتهم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، إن إقدام إسرائيل على حرق الخيام وإطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج يعتبر "دليلا على تخبطها وخوفها من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم في مليونيه القدس".

وأكدت الهيئة أن مسيرة العودة ستستمر بالرغم من حرق الخيام والإطارات حتى تحقيق أهدافها.

وحثت الهئية في بيان الشعب الفلسطيني على النزول والمشاركة القوية بـ"مليونية القدس" بعد صلاة الجمعة وتحدي "الاحتلال الغاشم".

من جانبه، أفاد مراسلنا باندلاع حريق بأحراش إسرائيلية شرق حي النهة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بفعل بالونات حارقة.

الفلسطينيون يتوافدون لإحياء "مليونيه القدس"

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد تجاه خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استعدادا للمشاركة بالمليونية، وفي بلدة خزاعة بدأ الشبان بإشعال عشرات الإطارات المطاطية شرق خان يونس جنوب القطاع حيث قابلتهم القوات الإسرائيلية بإطلاق كثيف لقنابل الغاز.

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وزارة الصحة الفلسطينية ترفع درجة الجهوزية في يوم "مليونية القدس"

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفعها درجة الجهوزية والاستعداد في نقاطها الطبية ومستشفياتها، تزامنا مع توافد الفلسطينيين لإحياء جمعة "مليونية القدس" شرق القطاع.

المصدر: وكالات