تركيا تطلق مياه نهر دجلة إلى العراق

أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، أن بلاده ستطلق مياه نهر دجلة إلى العراق من سد أليسو، بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنها قررت مجددا إرجاء ملء السد.

وقال يلديز، في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر السفارة في بغداد، أمس الخميس: "اعتبارا من هذه اللحظة سوف يتم إطلاق مياه دجلة إلى العراق".

وأشار يلديز إلى أن تركيا سبق وأن فتحت بوابات السد من أجل العراقيين، لافتا إلى أن بلاده أظهرت مرة أخرى أنها فضلت تلبية احتياجات العراق على احتياجاتها عبر قرار تأجيل ملء السد مرة ثانية.

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كما شدد السفير التركي على أن أنقرة ستواصل إطلاق كمية مهمة من المياه إلى العراق أثناء ملئها سد إليسو.

وذكر السفير أن تركيا ستستمر في إظهار التعاون والتضحية اللازمة على أسس الأخوة والجوار، من أجل أن يتمكن العراق من التغلب على مشكلته المائية.

وظهرت آثار ملء سد إليسو التركي على نهر دجلة في بغداد ومدينة الموصل بانخفاض منسوب المياه إلى حد كبير، الأمر الذي أثار قلقا كبيرا لدى العراقيين.

وأكد وزير الموارد المائية العراقي، حسن الجنابي، أن الحكومة التركية بدأت بملء سد إليسو الذي أنشئ على نهر دجلة، حيث لوحظ مباشرة انخفاض منسوب مياه النهر في الجانب العراقي.

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام عراقية