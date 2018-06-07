حجز دعوى قضائية ببطلان اتفاقية سد النهضة

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري المصرية حجز الدعوى التي رفعها دبلوماسي متقاعد ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الري بسبب سد النهضة.

ويطالب الدبلوماسي إبراهيم يسري في الدعوى ببطلان التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل.

وأقام يسري الدعوى العام الماضي مطالبا فيها بضرورة إصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه، لأن الاتفاقية تضر بمصالح مصر وحصتها من المياه.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين، عام 2015 في الخرطوم على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي.

المصدر: جريدة "فيتو"