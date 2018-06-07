وزير سابق: مصر بحاجة إلى فنيين في مجالات التكنولوجيا الحديثة

يرى وزير البترول المصري السابق أسامة كمال، أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا تجعلها بحاجة إلى فنيين متخصصين في جميع مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح كمال في تصريحات، أن مشروع مدينة الأثاث يحتاج إلى فنيين ومتخصصين في تكنولوجيا الأثاث، قائلا: "مصر تحتاج حاليا إلى فنيين وليست بحاجة لخريجين جدد من أصحاب المؤهلات العليا كالأطباء والمحاسبين والمحامين."

وأضاف: "نحن بحاجة لإنشاء معاهد فنية متخصصة يلتحق بها طلاب الإعدادية والثانوية يتعلمون ويتدربون على استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة"، مؤكدا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية".

وتشهد مصر حاليا مجموعة مشاريع تنموية، منها افتتاح مصانع جديدة، ويستعد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل لافتتاح 3 مصانع جديدة باستثمار "مصري – سعودي".

المصدر: "اليوم السابع"