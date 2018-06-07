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مصر تسترد أحد كنوزها من فرنسا

أخبار العالم العربي

مصر تسترد أحد كنوزها من فرنسا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
آثار مصرية
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ذكرت مساعدة وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية السفيرة هبة المراسي، أن وزارة الخارجية سلمت وزارة الآثار 8 قطع أثرية مصرية قادمة من فرنسا.

وأوضحت السفيرة أن الخارجية المصرية سلمت وزارة الآثار، اليوم الخميس لوحة قناع فرعوني من الخشب ضبطتها السلطات الفرنسية في إحدى محطات القطار في باريس، حيث تواصلت السفارة المصرية مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلى مصر.

وأثبتت مصر أثرية تلك القطع واستوفت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها، حيث أكدت المراسي على أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المصدر: "اليوم السابع"

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