مشهد فريد في احتجاجات الأردن

أظهرت لقطات فيديو نشرها ناشطون قيام المعتصمين ورجال الشرطة والدرك في الأردن بتناول طعام الافطار سويا، وذلك قبيل انطلاق الاحتجاجات في ساعات الليل والتي دخلت يومها السابع.

وافترش العشرات من عناصر الأمن والمواطنين الأرض في مكان الاحتجاج اليومي على مقربة من مبنى رئاسة الوزراء في الأردن، ولا تميزهم سوى البدلات الرسمية عن فئات الشعب.

ويتظاهر الآلاف من المواطنين الأردنيين يوميا مطالبين بإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية وقوانين جباية الضرائب.

المصدر: يوتيوب