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جامعة تركية تفتح فرعا لها في شمال سوريا

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جامعة تركية تفتح فرعا لها في شمال سوريا
www.urfahaberler.com
جامعة حران التركية تستعد لفتح فرع في منطقة الباب
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قالت جامعة حران التركية، الأربعاء، إنها ستفتح فرعا لها في واحدة من مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وحلفائه من المعارضة السورية المسلحة.

وأفادت جامعة حران الواقعة في إقليم شانلي أورفا الجنوبي الشرقي بأنها تستعد لفتح فرع في منطقة الباب لخدمة الطلاب في البلدات الواقعة تحت السيطرة التركية.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن التدريس بالجامعة سيكون باللغات التركية والعربية والإنجليزية.

ونقل موقع جامعة حران عن رمضان تاش ألتن رئيس الجامعة قوله: "نرغب في أن نكون بوابة الأمل للشبان هناك بهدف المساعدة في الجهود الإنسانية لبلادنا".

كما قالت الجريدة الرسمية في تركيا يوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء التركي وافق على افتتاح مدرسة ثانوية للتعليم المهني في جرابلس تابعة لجامعة غازي عنتاب.

المصدر: رويترز

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