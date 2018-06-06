العبادي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي أزمة المياه مع تركيا

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع سفير الاتحاد الأوروبي رامون بيكوا مسألة دعم العراق، من جهة تقديم الخبرات اللازمة للمساعدة في تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي: أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي ودعم العراق في مختلف المجالات، ومنها تقديم الخبرات اللازمة لمساعدته في إدارة موارده المائية، إضافة إلى معالجة مشكلة المياه مع تركيا، والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأشار العبادي الثلاثاء الماضي، إلى أن بلاده فوجئت بقرار تركيا البدء في حجز المياه خلف سد "إليسو" التركي في موعد مبكر عما تعهدت به أنقرة، مشيرا إلى أن الهدف هو حصول الحكومة على دعم في الانتخابات المقبلة.

وقال العبادي: "رئيس الوزراء التركي وعدني بنهاية حزيران، وليس في بداية حزيران لبدء ملء حوض السد.. ولكن استغربنا بالإعلان أنهم بدأوا بملء السد مطلع الشهر الجاري".

وأضاف، "نحب أن نطمئن أبناء شعبنا بأن هناك خططا وإجراءات سليمة لتأمين الموارد المائية، وتوجد إجراءات على الصعيد الداخلي والخارجي لهذا الأمر.. الموضوع لم يدخل في خانة الأزمة".

من جانبه، أكد سفير تركيا في بغداد فاتح يلدز، أن "أنقرة تتعاون مع بغداد"، وقال في مؤتمر صحفي: "هذه قضية مهمة لكلا البلدين. لن نتخذ أي خطوة دون التشاور بشأن كيفية تعاوننا وتقديم الدعم خلال أي مشكلة".

وبدأت خلال الأيام الماضية، آثار ملء سد "اليسو" التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل، بانخفاض منسوب المياه، وهو ما أثار غضب المواطنين وتخوفهم من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

المصدر: وكالات