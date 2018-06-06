بعد 7 سنوات من التوقف.. طريق حمص-حماة الدولي يفتتح من جديد

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن اوتستراد حمص-حماة الدولي افتتح اليوم أمام حركة النقل للعموم بعد إعادة تأهيله وإصلاح الأضرار التي تعرض لها جراء الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الطريق الواصل بين ريفي حمص الشرقي وحماة الجنوبي، وطوله 47 كلم، استؤنف عمله بعد توقف الحركة فيه 7 أعوام بسبب الصراع المسلح في المنطقة.

من جانبه، ذكر مدير فرع المواصلات الطرقية بحمص محمود العلي أن ورشات الصيانة باشرت أعمالها لمحور الطريق بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على المنطقة وانسحاب المسلحين منها، بموجب الاتفاق المبرم بين قادتهم وحكومة دمشق تحت الرعاية الروسية.

وبين العلي أن طول المسار الذي شملته أعمال الترميم يبلغ قرابة 20 كم بمسربين عرضهما 24 مترا، حيث بلغت تكلفة عملية الصيانة الجزئية عليه 555 مليون ليرة، معظمها على المسرب الشرقي، وستستكمل على الفور باقي أعمال الصيانة التي تقدر تكلفتها الكلية بنحو ملياري ليرة.

المصدر: سانا