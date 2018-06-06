واشنطن تعلن القضاء على 4 "دواعش" بغارة شمال ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تنفيذها ضربة جوية دقيقة أودت بأرواح أربعة من عناصر تنظيم "داعش" قرب بلدة بني وليد في شمال ليبيا.

وذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا أن الضربة نفّذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، مضيفة أن المعلومات المتوفرة الآن تشير إلى عدم سقوط ضحايا بين المدنيين جراء العملية.

U.S. Conducts Precision Strike in Libya - https://t.co/4T77kuvYuQpic.twitter.com/OXGYYUBzXG — US AFRICOM (@USAfricaCommand) ٦ يونيو ٢٠١٨

وأفادت بوابة "الوسط" الليبية أن الغارة التي استهدفت عربة في منطقة الشيخ أسفرت عن تصفية الداعشي المدعو عبد العاطي اشتيوي، وهو من سكان مدينة سرت وكان يقاتل في سوريا، مضيفة أن القتلى الثلاثة الآخرين هم من سكان بني وليد ولم يؤكد أحد انتماءهم إلى التنظيم الإرهابي.

بني وليد

طيران مجهول الهوية يقصف سيارة بوادي البغلة غرب منطقة اشميخ وقتل على اثرها 4 من ضمنهم الإرهابي الداعشي عبدالعاطي اشتيوي الملقب بالكيوي وهو شقيق الداعشي علي الكيوي الهارب الي تركيا pic.twitter.com/vAKnPNt2cY — Wagak Original (@wagak_original) ٦ يونيو ٢٠١٨

المصدر: بوابة الوسط