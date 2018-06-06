السودان يؤكد قطعه جميع الاتصالات العسكرية مع كوريا الشمالية

أكد السودان قطعه جميع الاتصالات العسكرية مع كوريا الشمالية ضمن إطار التزاماته بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وشددت الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم على أن القطاع الدفاعي في البلاد قطع جميع علاقاته، سواء كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث، مع كوريا الشمالية، معبرة عن تمسك الخرطوم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفرض العقوبات على بيونغ يانغ.

وجاء هذا الإعلان في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لعقد لقاء قمة في سنغافورة 12 يونيو الجاري لبحث قضية ترسانة بيونغ يانغ النووية.

ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان لكنها أبقت الخرطوم في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

المصدر: رويترز