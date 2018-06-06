احتجاجات لليوم السابع على التوالي في الأردن ضد السياسة الاقتصادية

شهدت العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن والمحافظات مساء الأربعاء فعاليات احتجاجية، لليوم السابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وتجمع المحتجون للإفطار قرب الدوار الرابع احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل وتنديدا بسياسات الحكومات الاقتصادية، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة في محيط الدوار قرب رئاسة الوزراء.

ويحتج الأردنيون لليوم السابع على التوالي، والثالث بعد إقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، مطالبين بحل مجلس النواب وتغيير نهج الحكومات.

وتمنع قوات الأجهزة الأمنية المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع وأعلنته منطقة عسكرية.

ونفذ منتسبو النقابات المهنية صباح الأربعاء إضرابا شاملا عن العمل، تبعته وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات، للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقبل الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة الملقي الاثنين، بعد أربعة أيام من الاحتجاجات التي طالبت بإسقاط الحكومة، وكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: RT + وكالات