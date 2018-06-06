حكومة كردستان العراق تدعو حزب العمال لمغادرة أراضي الإقليم

دعت حكومة إقليم كردستان العراق، حزب العمال الكردستاني إلى ترك أراضي الإقليم وعدم إعطاء ذريعة لتوغل القوات التركية إلى داخلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: إن "وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم أدى إلى دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية عدة مرات وتسبب في اندلاع العنف والمواجهات".

وأضاف دزي، أن "حكومة الإقليم حاولت دائما عدم تحويل تلك المناطق التي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني لساحة حرب".

وشدد المتحدث على ضرورة قيام تركيا باحترام وحدة وسيادة الأراضي العراقية.

وينفذ الجيش التركي منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالي العراق بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني، فيما لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإمكانية شن عمليات عسكرية ضد الحزب في قضاء سنجار وجبل قنديل شمالي العراق.

المصدر: السومرية نيوز