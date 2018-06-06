ماي تؤكد لنتنياهو قلق لندن من قتل المتظاهرين الفلسطينيين

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لنظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلق لندن البالغ من مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة.

وحذرت ماي، قبيل مفاوضات تعقدها اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في العاصمة لندن، من أن الوضع يتفاقم أكثر فأكثر ما يقلق المملكة المتحدة، على الرغم من اعتراف بريطانيا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على ضرورة التخفيف من حدة التوتر واستئناف المفاوضات المجمدة منذ عام 2014 بين طرفي النزاع من أجل تسويته على أساس حل الدولتين.

من جانبه، هاجم نتنياهو حركة "حماس" المسيطرة على القطاع، قائلا إن جميع مشاكل غزة تنجم عن سعيها إلى تدمير إسرائيل.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة منذ بداية العالم ليست سلمية، مضيفا أن حكومته تفعل كل ما بوسعها من أجل تقليص الخسائر من جانب وضمان أمن البلاد من جانب آخر بحسب تعبيره.

وكان أكثر من مائة فلسطيني قد قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب المئات أثناء مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" عند حدود القطاع منذ بداية العام الجاري.

المصدر: رويترز