عفو رئاسي عن عدد كبير من السجناء في مصر

أفرج قطاع السجون في مصر عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي، حتى يتمكنوا من قضاء عيد الفطر مع ذويهم.

وجاء الإفراج استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس المصري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت في وقت سابق أنه تم العفو الرئاسي بحق 920 من السجناء، ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء.

المصدر: اليوم السابع