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العاهل السعودي يصدر توجيها بخصوص عيد الفطر

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يصدر توجيها بخصوص عيد الفطر
AFP
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز صباح اليوم توجيها بتمديد عطلة عيد الفطر المبارك في العام الجاري لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن القرار الملكي يقضي ببداية الدوام لجميع الموظفين الحكوميين في 24 حزيران الجاري، وذلك "حرصا على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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