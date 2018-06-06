لأول مرة.. مصر تحصل على منصب جديد في اليونسكو

انتخبت مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وأصبحت مصر التي تترأس المنصب من مايو 2018 إلى مايو 2019، أول دولة عربية تتولى رئاسة اللجنة، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونيسكو في باريس.

وأوضحت جهاد الراوي المشرف علي إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي، أن هذا الانتخاب جاء تقديرا للجهد الذي تبذله مصر في مجال استرداد ممتلكاتها الثقافية.

وانعقدت أول لجنة عام 2013 وتضم 18 عضوا، وانتخبت مصر عضوا فيها خلال اجتماعات الدورة السابقة لعام 2017 وتنتهي عضويتها عام 2022.

المصدر: الأهرام