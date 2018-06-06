وزير الداخلية اليمني يلتقي ولي عهد أبوظبي في الإمارات

التقى وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية، وذلك بعد أيام من إدلائه بتصريحات عن احتلال إماراتي غير معلن لمدينة عدن.

وأفادت الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء، في بيان على موقعها الإلكتروني أن بن زايد استقبل مساء أمس الثلاثاء، الوزير الميسري في "قصر البطين"، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووعد بن زايد بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت الجمعة الماضي، عن تقارب أمني كبير مع الإمارات، القوة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وجاءت الزيارة بعد أيام من تصريحات أدلى بها الميسري لقناة "بي بي إس" الأمريكية، قال فيها إن "هناك احتلالا إماراتيا غير معلن لمدينة عدن".

وأشار حينها إلى أن "الحكومة اليمنية لا يمكن لها الذهاب إلى الميناء أو المطار في عدن، ولا دخول المدينة دون موافقة الإمارات".

وفي 22 مايو المنصرم، أعلنت الداخلية اليمنية أنها تضع اللمسات الأخيرة لتوحيد الأجهزة الأمنية تحت مظلة الحكومة الشرعية.

وتعاني المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وخاصة الجنوبية منها، من انفلات أمني، وتعدد التشكيلات الأمنية بين الموالية للشرعية وأخرى أنشئت بدعم من الإمارات.

المصدر: وكالات