السيسي: خطوات ستُفرح الشعب بعد العيد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأيام القادمة ستشهد خطوات تُفرح الشعب المصري، لافتا إلى أنه سيفتتح العديد من الإنجازات الكبيرة والمشاريع بعد عيد الفطر.

وقال السيسي في كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، "دي أمل كبير في أن تشهدوا مصر في منطقة أفضل خلال العامين القادمين".

وأضاف الرئيس المصري أنه سيلتقي في أول أيام عيد الفطر، بأسر الشهداء للاحتفال معهم بالعيد وإدخال الفرحة على قلوبهم، قائلا: "سنقول لهم إننا معكم رغم أننا لا نستطيع أن نعوض الشهيد سواء كان أبا أو ابنا، وستكون هذه المناسبة فرصة لكل من يحب أن يشاركنا في هذا اللقاء لتكريم أسر الشهداء".

وأعرب السيسي عن سعادته بلقاء أعداد من أطياف الشعب المصري على إفطار الأسرة المصرية، واصفا اللقاء بأنه تجربة رائعة بدأت السنوات الماضية متمنيا الاستمرار فيها.

المصدر: موقع "المصريون"