حكومة شريف إسماعيل تقدم استقالتها للرئيس المصري
Reuters Amr Dalsh
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أكدت الرئاسة المصرية إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قدم اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء ذلك في خطوة روتينية أعبقت أداء السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالبلاد شهر مارس الماضي حاصدا أكثر من 97% من أصوات الناخبين.
وتابعت الرئاسة أن السيسي كلف حكومة شريف بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: الرئاسة المصرية
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