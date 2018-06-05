الوزير القطري: شراء الأسلحة الدفاعية من حق قطر السيادي

قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، إنه من حق بلاده السيادي شراء أي منظومة أسلحة تقليدية.

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في بداية الشهر الحالي المقالة التي تتحدث عن رسالة بعثها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى رؤساء الولايات المتحدة والدول الأوروبية من بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تضمنت تحذيرا لقطر بقصف منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية في حال شرائها .

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وصرح سلمان بن عبد العزيز في رسالته بأن صواريخ أرض-جو التي يمكن لقطر شراؤها ستهدد الأمن الجوي السعودي ما يؤدي إلى التصعيد في المنطقة ويدمر استقرارها.

وأكد محمد بن عبد الرحمن على أن شراء قطر الأسلحة الدفاعية هو حقها السيادي ولا علاقة للسعودية أو أي دولة أخرى بالأمر، مضيفا أن تهديدات الرياض تخرق القانون الدولي وجميع الاتفاقيات، مثلا ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على عدم إمكانية قصف أعضاء المنظمة .

وقال الوزير القطري إن بلاده تنتظر تأكيدا رسميا من الحكومة الفرنسية حول التهديدات السعودية الموجهة للدوحة.

تجدر الإشارة إلى أن الرياض أيضا اتفقت في العام الماضي مع موسكو بإمدادها بمنظومات "إس-400" .

المصدر: الجزيرة + لومند + وكالات

مكسيم ميلنيك