طائرات فلسطينية حارقة تشعل مستوطنة سديروت والنيران تمتد إلى الأحياء (فيديو)

أثارت الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية المحملة بمواد مشتعلة أطلقها فلسطينيون من داخل حدود قطاع غزة، الذعر في أوساط الإسرائيليين، بعد ما التهمت عشرات الدونمات شمال القطاع.

والتقط إسرائيليون صور النيران وهي تقترب بسرعة كبيرة من الشارع المار بمحاذاة كلية "سبير" في سديروت، بينما غطت سحب الدخان سماء المنطقة ومنعت الرؤية وأثارت الهلع.

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء سارعت طواقم الإطفاء الإسرائيلية إلى محاولة إخماد ثلاثة حرائق سببتها تلك الطائرات الورقية، ولم تستطع إلى الآن السيطرة عليها كلها.

وبحسب وكالة "معا" اندلع أول هذه الحرائق في "نتيف هعسرا" بالقرب من منازل السكان، أما الحريق الثاني فقد شب داخل كيبوتس "نيرعام"، وتمكنت طواقم الإطفاء من إخماد الحريقين.

في حين لا تزال طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الثالث الذي انتشر في حقول للقمح بالقرب من كلية "سبير" في سديروت.

هذا واندلعت سلسلة حرائق في مستوطنات محيط قطاع غزة مطلع الأسبوع، بعد إطلاق متظاهرين فلسطينيين طائرات ورقية حارقة باتجاه الأراضي التابعة لهذه المستوطنات.

المصدر: وكالات