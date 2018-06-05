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مقتل 10 مدنيين بقصف للتحالف في ريف الحسكة الجنوبي

أخبار العالم العربي

مقتل 10 مدنيين بقصف للتحالف في ريف الحسكة الجنوبي
Reuters
طائرات أمريكية من طراز F-15 فوق العراق بعد تنفيذ القصف في سوريا، أرشيف
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أفادت وكالة "سانا" بمقتل 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال بقصف جوي نفذته طائرات التحالف الدولي في قرية جزاع شمال الدشيشة في الريف الجنوبي لمدينة الشدادي.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف الدولي كثف قصفه خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية بريف الشدادي الجنوبي الشرقي، حيث يتعمد تدمير منازل المدنيين ولا سيما في القرى التي ترفض الانضمام لميليشيا "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية).

ولفتت المصادر إلى نزوح مئات العائلات خوفا من تجدد الاستهداف الجوي والمدفعي الأمر الذي أدى إلى أوضاع إنسانية مأساوية للمهجرين عن قراهم.

وقتل وجرح يوم الأحد 4 مدنيين على الأقل جراء قصف طائرات للتحالف الدولي قرية حسن العلي جنوب شرق مدينة الشدادي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قصف قرية ذيب هداج الذي قتل فيه 8 مدنيين.

المصدر: سانا

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