دالاي لاما يدعو لإحلال السلام في سوريا واليمن

دعا الزعيم الديني الأعلى للبوذيين في التبت، دالاي لاما الـ14، المجتمع الدولي لبذل جهوده لتسوية الوضع في سوريا واليمن بأسرع وقت ممكن، وإحلال السلام في كل النقاط الساخنة في العالم.

وقال خلال مؤتمر مع مجموعة من العلماء البارزين الروس، في إطار مؤتمر "إدراك العالم"، في مقر إقامته بمدينة دارامسالا الهندية، اليوم الخميس: "في الوقت الذي نجلس فيه الآن معكم بسلام وهدوء، يقوم أشخاص مثلنا في اليمن وسوريا بقتل بعضهم البعض. ويموت الناس، بمن فيهم الأطفال، جراء الأعمال العسكرية والجوع ونقص المواد. ومن الرهيب أن الناس يقتلون بعضهم البعض تحت شعارات دينية، مستخدمين إياها لأغراضهم، بالرغم من أن كل الأديان تدعو للسلام والحب والرحمة".

وأشار دالاي لاما إلى أن الطبيعة الأصلية للبشر هي الرحمة. وأضاف أنه حان الوقت لبذل الجهود للتوضيح للجميع أن الإنسان كائن اجتماعي، وأن مستقبل كل شخص يتوقف على الجميع".

وتابع: "إن الأنانية المفرطة ظاهرة لا تتفق مع الواقع الحديث الذي يعد كل شيء فيه مرتبط ببعضه البعض. ولا يجوز لأحد، إلا الشخص قصير النظر وغير المتعلم، ألاّ يهتم بما يحدث للآخرين".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا