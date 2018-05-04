الكويت مع المغرب فيما يتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنه واستقراره

أعلنت الكويت تضامنها مع المغرب وتأييدها في كل ما يتخذه من إجراءات لصيانة أمنه واستقراره.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده على "إدانة دولة الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة".

إقرأ المزيد

كما شدد المصدر الكويتي المسؤول على "موقف دولة الكويت الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي لأي محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية، أيا كان مصدرها".

ونوه المصدر المسؤول في الخارجية الكويتية بـ"أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة".

وكان المغرب قطع مؤخرا علاقاته الدبلوماسية مع إيران، متهما إياها بدعم جبهة البوليساريو، الأمر الذي نفته السفارة الإيرانية في الجزائر.

المصدر: KUNA

محمد الطاهر