القبض على مطلوب داعشي في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن اعتقال أحد المطلوبين في تنظيم "داعش" في الجانب الأيسر من الموصل.

وجاء عن الناطق باسم الداخلية في بيان إن "فوج طوارئ الشرطة الثالث في شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين ألقى القبض على داعشي معروف ومطلوب قضائيا والصادرة بحقه مذكرة قبض مادة الإرهاب والذي كانت كنيته خلال أيام داعش المظلمة ( أبو عبد الرحمن و أبو زينب)".



وأضاف أنه "تم القبض عليه في سوق حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".



المصدر: السومرية