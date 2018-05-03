بريطانيا "قلقة" من تصريحات عباس بشأن اضطهاد اليهود بسبب سلوكهم

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها إن "اضطهاد اليهود" في أوروبا جاء بسبب سلوكهم، "مقلقة جدا".

وقال الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني إن اليهود المقيمين في أوروبا اضطهدوا لا بسبب دينهم، بل بسبب سلوكهم المتعلق بالربا والبنوك.

وتعليقا على تصريحات عباس، قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، في بيان إن تصريحات الرئيس عباس "مقلقة جدا.. أي محاولة لتبرير أي جانب من المحرقة النازية أو التقليل من جسامتها غير مقبولة".

وكانت إسرائيل قد اتهمت، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني بمعاداة السامية وإنكار "المحرقة النازية" بعد تلك التصريحات.

يذكر أن الفلسطينيون يحملون بريطانيا مسؤولية المأساة التي يعيشونها منذ العام 1948 بعد أن اصدرت وعد بلفور الذي منح فلسطين التاريخية لليهود بهدف إقامة دولة فيها.

وطالبت القيادة الفلسطينية، أكثر من مرة، بريطانيا بتقديم اعتذار عن هذا الوعد.

المصدر: رويترز