نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمه بـ"معاداة السامية" وإنكار المحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتب نتنياهو في "تويتر": "بمنتهى الجهل والوقاحة زعم أبو مازن بأن يهود أوروبا اضطهدوا ليس لأنهم كانوا يهودا، بل لأنهم عملوا في مجال الأموال والقروض بفائدة، وهو بهذا أطلق مرة أخرى أحقر الشعارات المعادية للسامية".

ودعا نتنياهو "المجتمع الدولي إلى إدانة معاداة السامية الخطيرة التي ينتهجها أبو مازن والتي آن الأوان لزوالها" حسب تعبيره.

يبدو أن من أنكر المحرقة يبقى منكرا للمحرقة. أدعو المجتمع الدولي إلى إدانة معاداة السامية الخطيرة التي يتميز بها أبو مازن والتي آن الأوان لزوالها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢ مايو ٢٠١٨

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وجاءت اتهامات نتنياهو هذه لعباس، ردا على تصريحات للأخير اعتبر فيها أن "اضطهاد اليهودي الذي كان منتشرا في أوروبا، ليس بسبب دينهم، بل بسبب الربا والبنوك".

المصدر: رويترز + "تويتر"